Так компания планирует подержать работу тысяч курьеров и водителей.

"Яндекс.Такси" организует перевозку врачей. Новый проект компании для медицинских и социальных служб назовут "Помощь рядом". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Проект предназначен для медиков, которые оказывают помощь в связи с пандемией коронавируса. "Яндекс" организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на COVID-19. Вместе с партнёрами будет создан парк из тысяч машин, подключенных к сервису "Яндекс.Такси".

На оплату поездок водителей по таким заказам компания направит 250 тысяч рублей. Первые поездки в рамках проекта стартовали в Москве и Казани.

Так компания планирует подержать работу тысяч курьеров и водителей, "работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом". Об этом сказал основатель "Яндекса" и его генеральный директор Аркадий Волож.

Ранее "Яндекс. Эфир" открыл платформу для создателей видеоконтента.