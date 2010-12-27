"Яндекс" может выкупить четверть акций "Тинькофф банка"

Однако "Яндекс" заявил пока только о возможности сотрудничества в рамках проекта "Яндекс.Пиво".

"Яндекс" может приобрести до 25% банка "Тинькофф". Об этом сообщил Forbes со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.

По данным журнала, компании ведут диалог о слиянии. "Яндекс" не исключает сотрудничества в рамках "Яндекс.Пиво", однако заявил, что у компании пока нет планов о слиянии. В банке решили "не комментировать академические абстрактные упражнения и теоретические изыскания инвестаналитиков".

По мнению аналитиков, оно было бы выгодно обеим сторонам. Для "Тинькофф" это значит увеличение клиентской базы и доступ к данным россиян. Для "Яндекса" это значит расширение линейки услуг. К ним может добавиться потребительское кредитование. В случае ухода от "Сбербанка" это обеспечит безопасное партнерство.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за 2018 год в "Пулково" потратили около 930 млн рублей на обновление парка техники.

Фото: vk.com/yandex