"Яндекс.Карты" показывают очереди в магазинах

Пока что к сервису подключились только две продуктовые сети.

"Яндекс.Карты" начали показывать, сколько человек стоит в очереди в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Посмотреть размер очереди можно в веб-версии "Яндекс.Карт", рядом с названием организации появится одна из надписей: "нет очереди", "небольшая", "большая". Скоро такая возможность появится и в мобильных картах.

К проекту уже подключены 169 супермаркетов "Азбуки вкуса" в Москве и 55 — "Перекрёстка" в столице и Петербурге. В скором времени к сервису подключиться Альфа-Банк. Позже все организации, которые передают данные об очередях будут выделены специальной иконкой и появятся в разделе "Яндекс.Карт" "Коронавирус".

Во вторник уровень пробок в Петербурге составил два балла.

Фото: Яндекс.Карты