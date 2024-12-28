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"Ирония судьбы, или Новогодний засор": Водоканал" просит петербуржцев не сливать новогодние салаты в унитаз

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Проблемы с канализационными системами могут возникнуть из-за неправильного обращения с продуктами и блюдами.

Специалисты ГУП "Водоканал" создали ремейк фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром", чтобы предупредить жителей Северной столицы о возможной угрозе засорения канализации в праздничные дни.

Проблемы с канализационными системами могут возникнуть из-за неправильного обращения с продуктами и блюдами.

"В "Водоканале" просят не смывать салаты и другие блюда с новогоднего стола в раковины. Это увеличивает вероятность возникновения засоров в системе.

В новом фильме под названием "Ирония судьбы, или Новогодний засор" работники объясняют, почему не стоит отправлять остатки еды в канализацию.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербург, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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