"Вкус черешни" - музыкально-лирическая комедия

8 и 9 ноября в петербургском ДК "Выборгский" пройдет премьера музыкально-лирической комедии "Вкус черешни" по пьесе Огнешки Осецкой.

Два замечательных петербургских актера, две сильные личности Ирина Муртазаева и Дмитрий Быковский в течение двух часов расскажут нам свою историю жизни и любви. Уникальный коллектив "Д&Д" поможет героем сделать их истории музыкальными.

История Мужчины и Женщины. Сколько историй знает человечество на эту тему? В спектакле "Вкус черешни" будет расскрыта история необычайной страсти, невероятных приключений, встреч и расставаний, смешных и трогательных происшествий, которые так похожи на те, которые случаются в любой семье, где Мужчина и Женщина любят друг друга по - настоящему. И когда героям будет не хватать слов - они начинают петь.

В этой истории все пронизано музыкой, песней, вкусом черешни, запахом расцветающей вишни, весной и любовью. Он и Она, что может быть интереснее?

Начало в 19:15 - https://vk.com/vkuschereschni

Адрес: ул. Комиссара Смирнова, 15