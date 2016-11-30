Виктория Дайнеко выпустит новый саундтрек

Летом этого года поклонники Виктории Дайнеко следили за ее разводом с Дмитрием Клейманом. Певица поделилась с корреспондентом Piter.TV своими взглядами на взаимоотношения между мужчинами и женщинами и рассказала о том, как сейчас общается с бывшим супругом:

"Вы знаете, ненависть - это очень эмоциональное чувство, которое рядом с любовью, поэтому обычно ненавидят те, кто был очень сильно задет. Я, как женщина, когда встречаю мужчину, которого, видимо, кто-то из нас обидел, стараюсь максимально очаровать, влюбить в себя. Все-таки, нельзя быть женоненавистником, потому что надо всех любить обязательно: как мужчин, так и женщин."

Виктория Дайнеко

"Вы знаете, мне с бывшим супругом приходится пересекаться, потому что у нас есть одно общее счастье в жизни. Я отношусь к этому абсолютно спокойно и позитивно. Я взрослый человек, который прекрасно понимает, что так бывает. Я считаю, что со всеми своими бывшими нужно сохранять максимально классные отношения. Мне повезло общаться с самыми лучшими людьми. Не так сложно взаимодействовать или местами сотрудничать с людьми, с которыми тебя когда-то по-другому связывала жизнь".

Виктория Дайнеко

После недавней премьеры песни "Бьется сердце" Виктория уже приступила к записи нового саундтрека:

"Вообще я такой человек, который очень любит подгонять свои песни под какой-то сюжет: жизненный или экранизированный. Сейчас я как раз готовлю к выходу новый сингл, который пока еще никто не слышал кроме меня в студии. Бывает сначала происходит жизненная ситуация, потом появляется песня или происходит что-то и где-то рядом есть к этому саундтрек. И у меня всегда все так часто совпадает".

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова

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