Виктория Дайнеко: “Я не актриса, но я буду стараться”

В Петербурге стартовали съемки нового проекта телеканала СТС "Улетный экипаж".

В Петербурге стартовали съемки нового проекта телеканала СТС "Улетный экипаж". В центре сюжета комедийная история о жизни пилотов гражданской авиации. Режиссер картины - Марюс Вайсберг. Главную роль пилота-женоненавистника Кулагина исполняет Алексей Чадов. Управлять самолетом ему придется с юной и неопытной напарницей Полиной, образ которой воплотила Наталья Бардо.

Бывшей женой красавца-пилота в сериале стала популярная певица Виктория Дайнеко. Эта роль стала для нее дебютной:

"Я просто слышала о Марюсе Вайсберге, конечно, смотрела его работы. Я была знакома просто заочно с Алексеем Чадовым. С Натальей Бардо мы тоже не виделись ни разу в жизни. Как-то так со всеми сложилось, что я пришла и познакомилась. Первое, что я сказала: "Вы простите, я не актриса, но я буду стараться". Так совпало, что я, мне кажется, очень даже подхожу на эту роль. Я абсолютно бывшая жена и такая же классная, как и бывшая жена главного героя этого сериала. Во всяком случае, она там себе, как я понимаю, нравится, в себе она уверена. Я подумала, что мы подружимся» Виктория Дайнеко, певица, актриса

Кинематографическая карьера Виктории Дайнеко насчитывает около десятка картин, где она выступала в роли самой себя и, по словам певицы "вообще не напрягалась". Сейчас же она стала "частью сценария" и постепенно вживается в образ.

Сериал "Улетный экипаж" выйдет на экраны в новом сезоне телеканала СТС. Большая часть работы над проектом пройдет именно в Петербурге: главной съемочной площадкой станет аэропорт Пулково.

Эвелина Закжевская, Катерина Борисова

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