"Выборгтеплоэнерго" проводит восстановительные работы на Приморской улице

В нескольких домах временно отключили отопление и горячую воду.

В пятницу, 15 мая, специалисты АО "Выборгтеплоэнерго" проводят ремонт тепловой камеры участка сети по адресу: Приморская улица, 26. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мероприятии задействована бригада из 6 человек и 2 единицы техники. В связи с проводимыми работами, подача горячей воды и теплоснабжения на время прекращена по следующим адресам:

пр.Победы д.3а, д.3б;

ул.Рубежная д.7, д.9, д.15, д.10/3, д.12, д.14, д.13, д.16, д.17, д.18, д.22, д.24;

ул. 3я Южная д.25, д.29, д.31;

ул. Спортивная д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 14 (Д/С);

ул.Приморская д.4, д.6, д.22, д.24 (Дом творчества), д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.34а;

ул.Спичечная д.23;

ул.Александровская д.26;

ул.Гагарина 36 (Шк.№14), 38/14 (Шк.№12);

ул.Гагарина д.7, д.9, д.11а, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25;

Приморское шоссе 12а (Д/С), д.2, д.2а, д.2б, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14;

ул.Кленовая д.4, д.6, 6а (ОЛИМП), д.8, д.10, д.12, д.14;

ул. Физкультурная д.5, д.6, д.8.

Ранее мы рассказали о том, что проблемный ЖК в Рощино ввели в эксплуатацию.

Фото: Пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"