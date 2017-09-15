Фильм Соррентино: Великая красота может быть во всем

В марте кинотеатр Родина порадовал своих зрителей «Великой красотой» (2013) Паоло Соррентино. Фильмом, который окрестили «Сладкой жизнью» 21-го века, а его автора - главным современным итальянским режиссером и «новым Феллини». Но так ли это?

Начнем с того, что "Великая красота" отсылает не только к "Сладкой жизни". Внимательный зритель заметит сходство и с другими картинами: "Амаркорд", "Рим", "8,5" Феллини, "Ночь" Антониони, "Красотка"… И это далеко не полный список!



Соррентино складывает сцены фильмов как мозаику, и собирает из них что-то новое, свежее и глубокое – то, что нужно для эпохи постпостмодерна.





Даже интересно искать эти мимолётные и не очень отсылки… Например, из "8,5": образ женщины-матери Сарагины (Лорена у Соррентино) и музыка из ее танца, монахини, фокусы, навязчивая идея добиться истины у священника, сюрреалистичный уход в воспоминания (через потолок-море в "Красоте", через сны в "8,5"), ушедшая жена/первая любовь по имени Элиза, стареющий главный герой, уставший от фальши и пустоты, преувеличенная глупость богемы (дураки, читающие Пруста) и проч.



Соррентино берет вечный сюжет Феллини (творец, погрязший в суете богемной жизни, измотанный, парализованный) и помещает его в яркий и величественный Рим 2013 года. Обновленную версию Марчелло/Гвидо сыграл обаятельный Тони Сервилло (любимый актер Соррентино, снявшийся в большинстве его картин).





Кроме проблем творца, режиссер касается и других тем, поднятых в "8,5" и "Сладкой жизни": человек и религия, мнимая и истинная святость, красота тела и идея красоты. Воспоминания о первой любви и пожилая беззубая монахиня, питающаяся корешками, ставится Соррентино выше богатства и красоты тел, хоралы противопоставляются клубной музыке, а естественная красота постаревшей Фанни Ардан – красоте Рамоны, тратящей все свои деньги на операции, в попытке удержать молодость. "В моем возрасте красоты не достаточно", заявляет главный герой и размышления о том, что же такое "красота" и какой она бывает становятся основной идеей фильма.



Также режиссер высмеивает моду на современное ("современное", если учесть отсылку к Марине Абрамович и Поллоку) искусство и "туннельное зрение": мы фотографируем себя в миллионе разных ракурсов, но не замечаем красоты своего города. Герой обращает внимание на костюм своего соседа, но не его лицо: лицо самого разыскиваемого преступника в Европе.



Во время просмотра зритель испытывает те же чувства, что и главный герой, полностью погружаясь в атмосферу происходящего. Этот эффект достигается в том числе и способом съемки: часто, актеры берутся крупным планом и обращаются прямо к зрителю, или же мы как будто смотрим глазами персонажа. Особого внимания заслуживает и музыка, потрясающим образом работающая с видеорядом. Конечно, чтобы это заметить, желательно смотреть фильм на большом экране с хорошим звуком и субтитрами.



На вопросы критиков о сходстве "Великой красоты" с работами Маэстро, Соррентино отвечал следующее: "Безусловно, Рим и Сладкую жизнь невозможно проигнорировать, когда ты собираешься делать картину подобного рода… Но мой фильм о том, что происходит в Риме сейчас… Итальянские режиссеры, в особенности Феллини, оказали на меня сильное влияние. Но моя картина - не Сладкая жизнь. Она все-таки шедевр, а мой фильм им пока не стал". И правда, какая разница, кто и как повлиял на создание "La grande bellezza", гораздо важнее, как она влияет на нас, а именно в очередной раз призывает оглядеться вокруг и задуматься о том, что сейчас по-настоящему ценно, что по-настоящему красиво… Ведь, великая красота может быть во всем.

Видео: официальный трейлер

Елизавета Назаренкова