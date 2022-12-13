"Ванкувер" проиграл "Калгари" в НХЛ, Кузьменко набрал одно очко

Игра закончи лась со счетом 5:4.

"Ванкувер Кэнакс", за который выступает российский форвард Андрей Кузьменко, проиграл на домашней арене в овертайме "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 5:4 (0:1, 3:3, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Нападающий из России запомнился зрителям своей единственной передачей в сторону коллеги Элиаса Петтерссона на 21-й минуте матча. Шайбы в ворота оппонентов забросили на 9, 33, 37 минутах игры спортсмены Конор Гарланд, Эйдан Макдона и Энтони Бовилье. У гостей дубль на 23 и 64 минутах оформил Тайлер Тоффоли, еще по шайбе противникам забросили на 30, 36 и 57 минутах Блэйк Коулман, Трой Стечер и Джонатан Юбердо. Российский защитник "Калгари" Никита Задоров не отметился результативными действиями на ледовой арене, однако он реализовал четыре силовых приема.

Две передачи Наместникова помогли "Виннипегу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPOTNET