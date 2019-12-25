Рассматривался спектр мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности населения.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов провел совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Рассматривался спектр мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности населения.

С докладом о розыске людей, заблудившихся в лесах на территории Выборгского района, выступил начальник профессионального аварийно-спасательного формирования "Спасательная служба" Выборга Антон Семенов. Он отметил, что в грибной период в адрес спасательной службы поступает 10-15 вызовов в сутки.

О ситуации по вопросу пожарной безопасности рассказал начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленобласти Дмитрий Хабибуллин. Он сообщил, что количество пожаров на территории Выборгского района увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

О создании мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ на территории Выборгского района доложил начальник военного комиссариата Игорь Якуб. Он отметил, что на территории Ленобласти идет набор граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил РФ, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. Особенностью условий контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. Государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка. Граждане, заключившие контракт о пребывании в резерве, привлекаются на тренировочные занятия и учебные сборы.

Также обсуждались вопросы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением энергосервисных проектов, снижении затрат на содержание этих объектов. С презентацией выступили представители ПАО "Ростелеком". Речь шла о возможностях по обновлению уличной сети освещения и источников теплоснабжения.

Ранее в Выборге состоялся традиционный районный педсовет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО