«В доме» Франсуа Озона: записки вуайериста

8 ноября в кинотеатре «Родина» состоялся показ фильма «В доме», Франсуа Озона, открывший ретроспективу великого французского режиссёра.

В слогане к картине значится: "Думаешь, за тобой не интересно подсматривать?". Эта фраза с самого начала настраивает зрителя на особоую волну пикантной таинственности.



Фильм рассказывает об уставшем от своей работы, глупых учеников (да и вообще от жизни) преподавателе Жермене (Фабрис Лукини). Задав своему классу написать сочинение “Как я провёл выходные“, Жермен не ожидал увидеть ничего удивительного, но работа Клода Гарсии (Эрнст Умоер) его поразила.

Ученик написал о доме, быте и отношениях в семье своего одноклассника Рафы. В этот дом он мечтал попасть давно и теперь с наслаждением и высокомерием, в мельчайших деталях, описывал жизнь “среднего класса“. Прикрываясь желанием улучшить свой французский, юноша изо дня в день приносит Жермену свои записки, делая его соучастником преступления. Герои увлекаются чужой жизнью настолько, что разрушают свою.



«В доме» - фильм многогранный. Каждый зритель найдёт в нем что-то своё. Кроме большого количества литературных и кино-отсылок (например, отсылка к «Теореме» Пазолини и сцена с яблоком), эстеты насладятся музыкой и очень приятным французским произношением. Достаточно в картине и циничных моментов, самоиронии, пикантных сцен.

Экранизация пьесы Хуана Майорга «Мальчик за последней партой» получила награду Европейской киноакадемии, призы на фестивалях в Торонто и Сан-Себастьяне, и заняла достойное место среди лучших картин режиссёра.

А ещё «В доме» поможет задуматься о том, насколько ценно простое семейное счастье. Как это важно - быть просто любимым и нужным. После просмотра, у зрителя может появится желание стать писателем, перечитать Флобера... В любом случае, этот тонкий, очень французский, пронимающий до костей фильм никого не оставит равнодушным.

Видео: официальный трейлер

Лиза Назаренкова