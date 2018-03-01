В Янино сгорел частный дом

В Ленобласти под утро горел частный дом в поселке Янино.

В Ленинградской области сгорел частный дом. Инцидент произошел по утро в поселке Янино на Голландской улице. Местные жители рассказали, что в направлении к Колтушскому шоссе то уже не первый случай возгорания зданий. Люди боятся, что пламя было спровоцировано намеренными действиями злоумышленников.

В то же время соседи отмечают, что слышали громкий хлопок, после которого сразу вспыхнул огонь. По предварительной версии, трагедия произошла из-за бытовой причины: взрыва баллона с газом. Жуткий хлопок можно было услышать через закрытые стеклопакеты. Очевидцы проснулись под конец ночи из-за непонятного шума. Сведения о том, живут ли в пострадавшем доме люди разнятся: одни говорят, что помещение пустует и выставлено на продажу, другие, что там были жильцы с собакой.

В результате инцидента над районом станции метро Дыбенко и Новым Оккервилем петербуржцы наблюдают облако дыма, которое перешло от сгоревшего дома.

Видео и фото: Piter.tv