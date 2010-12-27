В Петербурге у приезжего с Камчатки забрали 3 млн рублей

В результате разбойного нападения гость города лишился крупной суммы денег

Ночью 11 ноября 47-летний житель из города Петропаловск-Камчатский, который прибыл ненадолго в Петербург, стал жертвой двоих неизвестных злоумышленников, которые напали на мужчину и забрали сумку с деньгами, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел около 23 часов на лице Адмирала Черокова. Мужчина вышел на улицу в ожидании такси. Около выхода из подъезда на него напали двое неизвестных мужчин. Они избили потерпевшего, а потом, срезав ножом с плеча сумку, сели в Audi A6 и скрылись.

Сообщается, что в сумке лежали документы и 3 млн рублей, которые житель Камчатки получил в Москве. На эти деньги пострадавший собирался приобрести автомобиль. В Петербург он прибыл по совету 32-летнего консультанта, но по какой-то причине сделка не состоялась.

Полиция проводит проверку.