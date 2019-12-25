Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате для зрителей.

В четверг, 11 марта, в комитете по внешним связям сообщили, что через неделю, с 17 по 19 марта, в Петербурге пройдет XIV Партнериат малого и среднего бизнеса. Зрители будут следить за ходом мероприятия через онлайн-платформы.

В Северную столицу прибудут ведущие специалисты России – эксперты, представители бизнес-структур, научных и деловых кругов, государственные и общественные деятели. Участники обсудят деловое сотрудничество в целях развития регионов.

Отмечается, что у желающих будет возможность поучаствовать в дискуссиях онлайн, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе www.partneriat.online. Кроме того, можно записаться к экспертам на персональную консультацию.

Ранее мы писали, что у жителей области появится возможность дистанционно освоить азы цифровой трансформации.

Фото: Piter.TV