Появились подробности обнаружения самолета времен Великой Отечественной войны в Ленэкспо

Строители случайно наткнулись на фрагменты фюзеляжа боевого самолета.

В Петербурге СМИ и эксперты обсуждают необычную находку на стройке в районе Ленэкспо на Васильевском острове. Накануне строители наткнулись в земле на фрагменты фюзеляжа самолета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Уже известны некоторые подробности истории, которая заинтересовала множество петербуржцев. Установлено, что на этом же участке стройки располагаются и другие элементы самолета. Скорее всего, археологам, в случае грамотной работы, удастся целиком восстановить боевую машину. По предварительным данным, в земле покоится самолет, входивший в состав Балтийского флота. Возможно, его подбили во время вылета с целью обороны Ленинграда в годы блокады.

Эксперты отмечают, что фюзелляж и другие элементы корпуса сохранились достаточно хорошо. Археологи планируют поднять обломки самолета на поверхность и отреставрировать летательный аппарат.

Фото: пресс-служба ЗВО