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В День снятия блокады Ленинграда ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на автобусах Петербурга
Вчера, 14:23
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lesjasap
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В День снятия блокады Ленинграда ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на автобусах Петербурга

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В честь праздника снятия блокады Ленинграда ветераны ВОВ смогут проехаться по городу на автобусах бесплатно.

Представители пресс-службы “Пассажиравтотранс” рассказали о возможности, которой смогут воспользоваться ветераны блокады Ленинграда 27 января. В память о снятии вражеского окружения очевидцы событий смогут бесплатно проехать на городском общественном транспорте.
 
Отметим, что данная акция проводится уже традиционно несколько лет подряд. Бесплатный проезд н целый день станет доступным для ветеранов и инвалидов ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, почетным владельцам награды “За оборону Ленинграда”, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест фашистских исправительных учреждений и их союзников.
 
Акция распространяется вне зависимости от гражданства и места жительства.
Теги: автобусы , бесплатный проезд , блокада , ветераны , вов , городской транспорт , день снятия блокады ленинграда , ленинград , транспорт , узники
Категории: Новости СПб

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