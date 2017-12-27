В День снятия блокады Ленинграда ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на автобусах Петербурга

В честь праздника снятия блокады Ленинграда ветераны ВОВ смогут проехаться по городу на автобусах бесплатно.

Представители пресс-службы “Пассажиравтотранс” рассказали о возможности, которой смогут воспользоваться ветераны блокады Ленинграда 27 января. В память о снятии вражеского окружения очевидцы событий смогут бесплатно проехать на городском общественном транспорте.

Отметим, что данная акция проводится уже традиционно несколько лет подряд. Бесплатный проезд н целый день станет доступным для ветеранов и инвалидов ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, почетным владельцам награды “За оборону Ленинграда”, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест фашистских исправительных учреждений и их союзников.

Акция распространяется вне зависимости от гражданства и места жительства.