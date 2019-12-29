"ВКонтакте" переведут голосовые сообщения в текст

Пока что идет тестирование функции.

Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст. Узнать содержание голосового сообщения можно простым нажатием кнопки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Функция расшифровки голоса доступна только участникам тестирования. Примерные сроки запуска функции на широкую аудиторию не известны. Также пока не ясно, будет ли программа работать с какими-то языками, кроме русского.

Ежемесячно голосовыми сообщениями в соцсети обмениваются свыше 30 миллионов человек.

Фото: пресс-служба "ВКонтакте"