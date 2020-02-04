"Уральские авиалинии" объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Компания готова вернуть пассажирам деньги.

"Уральские авиалинии" объяснили отказ пустить на борт иностранцев в Китае. В компании заявили, что иностранцы не смогли подняться на борт самолета 3 февраля из-за распоряжения правительства. Рейс вылетал из аэропорта Сиань-Сяньян в Китае и направлялся в Екатеринбург. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Авиаперевозчик напомнил, что регулярные рейсы с КНР приостановлены с 1 числа. Сейчас компания занимается только чартерными перевозками до КНР. Согласно правилам, Уральским авиалиниям разрешили брать на борт только граждан РФ. Об этом говорится в выданном разрешении на перелеты до Китая.

В авиакомпании посоветовали обратиться пассажирам из СНГ в службу поддержки, чтобы им вернули деньги за билеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Европу из-за коронавируса.

