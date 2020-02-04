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"Уральские авиалинии" объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

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Компания готова вернуть пассажирам деньги.

"Уральские авиалинии" объяснили отказ пустить на борт иностранцев в Китае. В компании заявили, что иностранцы не смогли подняться на борт самолета 3 февраля из-за распоряжения правительства. Рейс вылетал из аэропорта Сиань-Сяньян в Китае и направлялся в Екатеринбург. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Авиаперевозчик напомнил, что регулярные рейсы с КНР приостановлены с 1 числа. Сейчас компания занимается только чартерными перевозками до КНР. Согласно правилам, Уральским авиалиниям разрешили брать на борт только граждан РФ. Об этом говорится в выданном разрешении на перелеты до Китая.

В авиакомпании посоветовали обратиться пассажирам из СНГ в службу поддержки, чтобы им вернули деньги за билеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Европу из-за коронавируса.
 

Теги: китай, коронавирус, снг, уральские авиалинии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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