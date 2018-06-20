"Удельную" проверяли почти час

В данный момент метро работает в штатном режиме.

Во вторник, 26 марта, метро "Удельная" было закрыта для пассажиров на вход и выход почти час. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 10:15, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 11:09. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Ранее сотрудники полиции в течение часа проверяли бесхозный предмет, оставленный на станции метро "Чернышевская". Проверка проходила с 8:57 до 9:57.

Фото: Piter.TV