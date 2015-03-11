"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области

В Совете Федерации оценили полное возвращение региона под контроль Москвы.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поблагодарила российских военнослужащих за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. Соответствующее заявление сенатор сделала перед коллегами в ходе выступления заседании Совета законодателей в Петербурге. Политик призвала совместно поблагодарить бойцов, командиров и всех тех, кто способствовал выполнению непростой задачи за честно исполненный ими долг.

У всех у нас эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Напомним, что 25 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению приграничных территорий в Курской области от украинских боевиков. Последним в регионе было освобождено от армии киевского режима и иностранных наемников село Горналь.

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Фото и видео: Совет Федерации