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Вышел трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

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Премьера 3 сезона запланирована на 24 января 2020 года. 

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер 3 сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

В новом проекте создатели отошли от концепции ситкома 90-х годов и захотели сделать проект-хоррор в духе таких фильмов, как "Ребенок Розмари" и "Изгоняющий дьявола".

Сюжет основан на серии одноименных комиксов. Он повествует о девушке по имени Сабрина, которая в свой шестнадцатый день рождения ведьмой становится ведьмой. В новых сериях от Netflix главная героиня в исполнении Кирнан Шипка продолжит искать баланс между своей темной стороной и местом в мире смертных.

Премьера 3 сезона "Леденящих душу приключения Сабрины" запланирована на 24 января 2020 года. 


Видео: YouTube / Netflix

Теги: леденящие душу приключения сабрины, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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