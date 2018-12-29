"Тратим молодость на пересечение улицы": петербуржцы вновь жалуются на пробки

Северная столица скована 9-балльными пробками четвертый день подряд.

В четверг, 24 января, Петербург вновь поглотили дорожные пробки в 9 баллов. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Да сколько ж можно? С ума сойти который день подряд такая ситуация на дорогах. Обычно я до работы добираюсь 20 минут, а сегодня 2,5 часа ехал отмечает горожанин

В вечерний час пик снова покраснела карта Северой столицы. Заторына дорогах наблюдаются во всем историческом центре и по всему участку до Мурино. Водители отмечают, что в некоторых местах причиной образования пробок стали ДТП, а в некоторых плохие погодные условия.

В Мурино на Шоссе в Лаврики как обычно каток. Фура не может забраться в горку так еще и на встречке застряла газель передает очевидец

Так, на кадрах видно, что на этом участке дороги образовалось плотное движение. Водители отмечают, что они стоят в пробке около получаса.

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Фото:Piter.tv, дтп и чп петербург/вк, яндекс.карты