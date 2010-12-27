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Во Фрунзенском районе начались испытания тепловых сетей
Сегодня, 10:05
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alexandra08
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Во Фрунзенском районе начались испытания тепловых сетей

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Теплоснабжение проверяют на улицах  Малая Балканская, Олеко Дундича,  Ярослава Гашека, Пловдивской и Будапештской.

Во Фрунзенском районе Петербурга начались испытания тепловых сетей. Об этом 17 мая сообщили АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Теплоснабжение проверяют на улицах  Малая Балканская, Олеко Дундича,  Ярослава Гашека, Пловдивской и Будапештской. Также работники "Теплосетей" осмотрят здания на Малой Карпатской, Карпатской, Малой Бухарестской -  от Дунайского проспекта до улицы Димитрова. Под проверку также попали дома на улицах Софийской, Димитрова; Турку, Пражской, а также на проспекте Славы и Малой Каштановой аллее.

Сотрудники  АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" просят горожан не приближаться к местам, где может быть обнаружена утечка воды. Если вы нашли такую зону рядом со своим домом, то необходимо обратиться по телефону: 004 (с мобильного – 112).

Фото: pixabay.com

Теги: испытания тепловых сетей , новости питера , фрунзенский район спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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