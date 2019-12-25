"Теплосеть Санкт-Петербурга" подключила к сетям три образовательных учреждения

Всего в зоне ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" находится более 1,5 тысячи социальнозначимых объектов.

За три месяца 2022 года сотрудниками "Центра технологических присоединений Северо-Запад", входящего в структуру АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", и техническими специалистами предприятия проведена работа по подключению к тепловым сетям трех образовательных учреждений города. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Теплоэнергетики полностью завершили все необходимые технические мероприятия для обеспечения надежного теплоснабжения и подачи горячей воды для здания средней образовательной школы №311 Фрунзенского района.

К тепловым сетям предприятия также подключены здания Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ по адресу набережная реки Мойки, 96 и корпус Всероссийского государственного университета юстиции, расположенный по адресу Басков переулок, 16, лит. А.

Всего в зоне ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" находится более 1,5 тысячи социальнозначимых объектов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"