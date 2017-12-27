"Свидетели Иеговы" через суд надеются вернуть здания в поселке Солнечное

Суд Северной столицы принял жалобу от юридического лица "Свидетелей Иеговы" "Общество сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании" на решение об изъятии у них комплекса зданий в поселке Солнечное.

Сестрорецкий районный суд принял жалобу от юридического лица "Общество сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании". Представители "Свидетелей Иеговы" требуют изменить решение об изъятии комплекса в поселке Солнечное. В пользу государства у организации отобрали 16 зданий на Средней улице. Их кадастровая стоимость составляет 881 407 566 рублей.

"Свидетелей Иеговы" не согласны с решением. Их апелляция состоит из 33 листов. На них сторона организации отмечает, что суд не доказал обстоятельства того, что сделки по имуществу были направлены на создание правовых последствий и передача от дарителя не произошла. Ответчик отмечает, что Управленческий центр оставил за собой полный контроль над зданиями.