"Студию Артемия Лебедева" снова обвинили в плагиате

"Студию Артемия Лебедева" обвинили в копировании логотипа

Кирилл Артеменко является разработчиком российского дейтинг-приложения Plus. На днях он предъявил обвинение в сторону "Студии Артемия Лебедева". Причиной этого явилось подозрение на то, что студия "подрядчика" скопировала логотип, который выдается при поисковом запросе "creative plus logo" ("креативный логотип с плюсом").

Как рассказал Артеменко, в конце октября 2017 года он сделал заказ на логотип от студии Лебедева по услуге "Экспресс-дизайн": согласно условиям, заказчик должен получить быстрое лого за 100 тыс. рублей, (что не является большой суммой для студии) но не имеет права обсуждать его конечный вариант.

"Мы осознанно не писали много пожеланий, дабы не ограничивать креативность дизайнеров. Однако для нас был очень важен ключевой фактор, а именно: "Оригинальный и узнаваемый графический образ" и уточнение "чтобы это был именно образ, а не просто название интересным шрифтом", — говорит Артеменко.

В декабре от "Студии Артемия Лебедева" было получено письмо. Артеменко увидел готовый логотип, но команда Plus ждала совсем не такого результата.

"Я очень пожалел, что не включил веб-камеру на запись видео, оно намного лучше бы выразило весь шок и разочарование, которые мы испытали. Сказать, что мы расстроились, — это не сказать ничего", — говорит Кирилл.

Как заявляет Артеменко, логотип не похож на самостоятельный графический образ, о создании которого было обговорено в техническом задании, и к тому же является плагиатом логотипа компании Plus Creative.

Представители Plus обратились в студию, однако не получили никакого ответа на их притензии.

"Нам до сих пор никто ничего не ответил на нашу претензию. Вот тебе и работа с клиентом. Получается, что мы мало того что получаем совсем не то, что просили, но и даже обсуждать и урегулировать эту ситуацию с нами никто не пытается", — говорит разработчик дейтинг-приложения Plus.

Можно отметить, что это не первый раз, когда заказчики недовольны "Экспресс-дизайном" от "Студии Артемия Лебедева". В декабре прошлого года владелец бургерной из Белоруссии "ДжонФедор" Кирилл Помалейко заявил, что на логотип заведения от студии нейтрально "реагируют только коты и собаки". По словам самого Артемия Лебедева, владельцы заведения боятся использовать готовый логотип, потому что считают его слишком прогрессивным для Гомеля.

Фото: сайт студии Кирилла Артеменко