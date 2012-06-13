Роберт Кеннеди-младший оценил итог, в которому приводит давление на Москву от Вашингтона.

Санкции со стороны американской администрацией не работают и лишь укрепляют российскую экономическую систему. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Tom Bilyeu сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Иностранный специалист считает иллюзией, что США являются единственной сверхдержавой на геополитической арене. Он добавил, что когда Вашингтон нападает на Москву, то Кремль только становится сильнее. Такой результате политик счел катастрофой для Белого дома и страны.

Это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям. Путин более популярен, чем был. Роберт Кеннеди-младший, политик

"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России.

Фото и видео: YouTube / Tom Bilyeu