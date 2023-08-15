"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России

В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать,потому что в странах никто не хочет воевать с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала GBNews сделал местный кандидат в президенты страны от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Эксперт заметил, что неоднозначная политика действующих властей в Вашингтоне может привести мир к ядерному кризису.
Разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять.
Роберт Кеннеди-младший, политик США
Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России.
Фото и видео: YouTube / GBNews
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все