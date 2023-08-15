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"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России

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Роберт Кеннеди-младший считает, что многие страны НАТО не хотят воевать против Москвы.

В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать,потому что в странах никто не хочет воевать с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала GBNews сделал местный кандидат в президенты страны от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Эксперт заметил, что неоднозначная политика действующих властей в Вашингтоне может привести  мир к ядерному кризису.

Разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять.

Роберт Кеннеди-младший, политик США

Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России.

Фото и видео: YouTube / GBNews

 

Теги: всу, нато, роберт кеннеди - младший, третья мировая война, ядерная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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