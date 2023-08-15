Роберт Кеннеди-младший считает, что многие страны НАТО не хотят воевать против Москвы.

В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать,потому что в странах никто не хочет воевать с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала GBNews сделал местный кандидат в президенты страны от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Эксперт заметил, что неоднозначная политика действующих властей в Вашингтоне может привести мир к ядерному кризису.

Разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять. Роберт Кеннеди-младший, политик США

Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России.

Фото и видео: YouTube / GBNews