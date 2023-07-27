Политик объяснил, что Борис Джонсон и Белый дом саботировали соглашение между Москвой и Киевом.

.Ыашингтон саботировал мир между Москвой и Киевом, так как американская администрация стремится к войне с Россией. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал кандидат в президенты от демократов Роберт Кеннеди-младший. Политик напомнил, что действующий президент Украины баллотировался на пост в 2019 году. В тот момент он был комедийным актером, опыта в политике у него не было.

Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя. Роберт Кеннеди-младший

Политик из США добавил, что число военнослужащих, которых Владимир Путин в ответ на обострение ситуации отправил на государственную границу с Украиной, было мало для завоевания этой страны. Таким образом Москва подавала знак о том, что Киеву требуется сесть за стол переговоров. Однако когда эти состоялись, и миру казалось, что Россия и Украина нашли точки соприкосновения, то Белый дом использовал британского премьер-министра Бориса Джонсона для того, чтобы саботировать это соглашение.

Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией.

Фото и видео: YouTube / FOX News