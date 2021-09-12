"Спартакиада сильных духом" прошла во Всеволожске

В субботу, 11 сентября, в Ленобласти прошла "Спартакиада сильных духом" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Местом проведения послужил стадион Всеволожского агропромышленного техникума. Главная цель мероприятия – привлечение внимания людей к спорту и продвижение здорового образа жизни, заряд позитивными эмоциями.
Гости события соревновались между собой в футболе-флорболе на электроколясках, дартсе, бочче, эстафете, метании мяча в цель. Для желающих "сражаться" умственно была организована игра в шашки. Флорбол появился в программе соревнований впервые за пять лет.
По словам директора муниципального автономного учреждения "Всеволожский центр физической культуры и спорта" Владимира Гайдукова, в этом году география участников расширилась – гости приехали из шести населенных пунктов района Ленобласти. В их числе Янино, Сертолово, Всеволожск, Невская Дубровка, Бугры, Заневское городское поселение.
Соревнования провели для 150 человек, некоторых к стадиону подвозили социальное такси и автобусы. На площадке участникам помимо организаторов помогали судьи и сурдопереводчики.
По окончании спартакиады её победителям вручили клюшки для флорбола, рюкзаки, мячи, сумки, грамоты и кубки.
Материал подготовила Александра Родионова, Piter.tv
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