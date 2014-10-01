В этом году на "Кросс нации" в Сосновом Бору зарегистрировалось около 1000 участников.

Сосновый Бор 21 сентября примет всероссийский день бега "Кросс нации". Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Кросс нации – физкультурное мероприятие, которое регулярно проводится во всех регионах России с 2004 года. Участие в нем бесплатное, а на старт могут выйти люди разных возрастов с разной физической подготовкой. Наравне с любителями спорта на старт выходят и профессиональные спортсмены.

В этом году на "Кросс нации" в Сосновом Бору зарегистрировалось около 1000 участников. Для разных категорий организованы различные дистанции: для самых маленьких – 1 километр , для взрослых – 4 и 8 километров. Трассы будут проходить прямо через живописный осенний лес, а старт и финиш будут расположены недалеко от Финского залива.

Разминку перед стартом проведет дважды мастер спорта России по дзюдо и самбо, победитель и призер первенства кубков мира и Европы по дзюдо, призер первенства России по дзюдо, победитель мастерских и всероссийских турниров по дзюдо и самбо Александр Фролов.

Церемония открытия всероссийского дня бега состоится в 11:30, а в 11:45 начнется разминка. Детский старт на 1 км планируется в 12:00, желающие пробежать 8 км стартуют в 12:25, в 12:40 – старт на 4 км. С 13:30 начнется награждение участников.

Фото: правительство Ленобласти