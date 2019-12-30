"Соседи" из Петербурга возвращаются в новом сезоне "Comedy Баттл"

На ТНТ 24 января стартует десятый сезон одного из самых масштабных юмористических проектов в истории российского телевидения.

В этом году организаторы разыграют самый большой приз среди всех проектов ТНТ этого тв-сезона: 5 миллионов рублей! Многие участники прошлых сезонов шоу решили снова побороться за главный приз. И дуэт "Соседи" из Санкт-Петербурга, который успешно уже доходил до финала шоу, не стал исключением. Смотрите выступление дуэта "Соседи" в пятницу 24 января в 22:00 на телеканале ТНТ.

Мы выяснили, почему участники дуэта решили вернуться в новом сезоне "Comedy Баттл".

Давайте напомним, сколько раз и в каких сезонах вы участвовали?

Мы участвовали в трёх сезонах "Comedy Баттл". Наш первый сезон назывался "Comedy Баттл. Последний сезон"! То есть мы прыгнули в этот уходящий вагон. А этот вагон не останавливается. Тогда мы думали, что появился последний шанс как-то себя проявить. Сегодня мы здесь уже четвертый раз.

И как ваш первый сезон закончился для вас?

Первый сезон для нас закончился очень хорошо. Несмотря на то, что мы упали, но мы упали в финале. Достойно аплодисментов.

Вы же пришли не из юмора в юмористический проект, напомните?

Да, мы были очень довольны своим первым сезоном, потому что мы люди не из юмора, мы актеры и юмором никогда до того момента не занимались. Сейчас мы уже запрыгнули на такую планку, когда уже неприлично выходить на сцену и не создавать при этом юмористическую атмосферу.

Следующий сезон ваш был какой?

В следующий сезон "Опыт VS Молодость" мы пошли, чтобы закрепить свой юмористический опыт. И уже боролись за выигрыш. Но в полуфинале споткнулись и упали в эту камеди-яму.

Чего вам тогда не хватило?

Тогда не хватило правильного выстраивания шуток и юмористического опыта. При этом с актерскими моментами проблем у нас нет. И мы это еще раз докажем.

Как для вас закончился ваш третий сезон?

Третий наш сезон был самый стабильный и самый удачный. Мы дошли опять же до финала, но не упали. Нас отправили сначала в комнату ожидания, потом вызвали обратно, сказали: "Спасибо! Денег вы не получите, резиденство вы не получите, но вы получите эти прекрасные аплодисменты".

На ваш взгляд, кто должен был тогда выиграть?

Дуэт "Кукота и Чехов" и дуэт "Лена Кука" уже второй раз тогда шли ноздря в ноздрю. Сложно сказать, кто из них смешнее. Но надо было отдать главный приз "Кукоте и Чехову", второй дуэт уже выигрывал денежный приз. Не надо было давать денег, ведь они не знают, как их потратить. Можно было уехать уже, например, в Беларусь. Открыть там свой Comedy и делать свою передачу. Быть там Мартиросяном и Харламовым… Кажется, мы только что раскрыли вам наш план…

Надеялись на победу в третьем сезоне? Вы же стояли тогда на сцене, когда объявляли победителей?

Мы прошли в комнату ожидания с двумя красными огоньками и уже понимали, что были более смешные номера. Мы были готовы к тому, что мы выиграли только аплодисменты.

Что ожидаете от нового сезона?

В этот сезон мы пришли для того, чтобы всё-таки уже выиграть. Сейчас очень удобный год. Все самые опытные камеди-батловцы уже не участвуют. Дорога полностью свободна для более молодых, уже набравших опыта юмористов. Это мы, если что.

Тем более, какой юбилей без "Соседей"? 10 лет всё-таки, как-никак. "Соседи" приходят на юбилей.

Вас не было в последнем сезоне шоу. Чем вы занимались?

Мы не стояли на месте, занимались юмором, оттачивали своё актерское мастерство и навыки написания шуток. И вот теперь мы здесь. Немножко, как видите, поменяли стиль. Но оделись в старую одежду, и пришли, собственно, в новый сезон.

Чем вы отличаетесь от других участников "Comedy Баттла"?

Наша сила в том, что мы оригинальны. Зритель может увидеть хороший музыкальный дуэт, но актерское мастерство у участников будет страдать. И наоборот. Но чтобы совместить это всё, скомпоновать, такое ещё ни одному русскому… даже славянскому человеку не приходило в голову. В нашем дуэте есть синтез актерской игры, музыкальной составляющей и юмора.

Смотрели сезоны "Comedy Баттл" до своего участия?

Смотрели Comedy Club, когда он только ещё начинался, но "Comedy Баттл" нет.

То есть мечты на "Comedy Баттл" попасть у вас не было?

Нет, не было. Нам друзья-однокурсники наши рассказали про кастинг. Мы подумали: "Юмористическая передача, может попробовать, может что-нибудь получится". И вот, что-то получилось.

Сейчас, конечно, больше интереса появилось к проекту, видимо, потому что мы здесь, поэтому теперь хочется следить за всеми новыми интересными комиками. Интересно следить за людьми, которые, так скажем, совершенно не смешные и падают весело, шмякаются об мат.

Что вам мешало выиграть этот проект?

Как уже говорили, нехватка опыта в юмористическом плане. Ещё мешали другие талантливые комики, которые могли бы выступать и похуже…

Сейчас вопрос с опытом уже закрыт? Можете создать полноценное выступление, от которого будите получать удовольствие?

Юмор - это очень сложное дело. Создавать юмор – это всегда достаточно энергозатратный процесс. Мы не стендаперы, нам недостаточно прописать просто текстовую шутку. Нам нужно придумать какие-то пластические актерские решения. Хоть мы и уже дует с опытом, самим нам пока сложновато ещё быстро выстраивать качественный юмор.

И ещё один вопрос по поводу вашей цели попасть на телевидение, в сериал? Можно об этом чуть-чуть?

Наша цель - это не только выиграть деньги, но и реализовать себя как актеров. Попасть в какие-то интересные новые комедийные, может быть драматические проекты. Нам очень сильно понравился новый сериал Семена Слепакова, который называется "Домашний арест". Очень качественно снято, очень хорошие артисты, очень хороший сценарий и очень хорошие шутки. Хотим сниматься на ТНТ.

Фото: предоставлено ТНТ