"Солдатские матери" прекратят помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ

На данный момент, по мнению "Солдатских матерей", их работа стала ненужной ни государству, которое выбрало другой путь развития, ни обществу, которое оказалось запугано.

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим.

Данные списки продолжают тренд на закрытие армии от общества. <…> Ситуация в вооружённых силах РФ не становится лучше, системные проблемы не решаются, а только накапливаются. Вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы, власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать. Солдатские матери Санкт-Петербурга

Как отметила правозащитная организация, принятый перечень ФСБ накладывает серьёзные ограничения на работу организации. На данный момент, по мнению "Солдатских матерей", их работа стала ненужной ни государству, которое выбрало другой путь развития, ни обществу, которое оказалось запугано.

ФСБ РФ 1 октября утвердила перечень информации в области военной и военно-технической деятельности, за сбор которой физлицо могут признать "иностранным агентом". В списке 60 пунктов, и все они касаются сведений, не содержащих гостайну. Среди них в том числе сбор сведений "о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках", "о закупках товаров, работ, услуг для нужд вооруженных сил".

Фото: ВКонтакте / Солдатские матери Санкт-Петербурга

