Рэпер Скруджи поздравил петербуржцев с Днем российского флага

День Государственного Флага РФ отпраздновали в Петербурге. Праздничные мероприятия были организованы во всех районах города.
Центральной площадкой стала территория Петропавловской крепости – у Нарышкина бастиона. Для жителей и гостей города была организована интересная программа - различные мастер-классы, выступления молодежных коллективов и полевая кухня.
Не обошлось и без звездных гостей. Мероприятие посетили известные музыканты DJ Feel и Цветкоff, а гвоздем программы стал известный рэпер Скруджи из музыкального лейбла Black Star. Артист выступил с получасовой программой и после раздал автографы фанатам. Он отметил, что в Петербурге очень много его почитателей и он рад возвращаться сюда снова и снова.
"Питер, мы вас любим! Будем приезжать все чаще и чаще! Поздравляю Вас с праздником! До встречи Питер!", - сказал артист лэйбла Black Star.