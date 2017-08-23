Рэпер Скруджи поздравил петербуржцев с Днем российского флага

В Петербурге отпраздновали День российского флага под речитатив украинского рэпера.

День Государственного Флага РФ отпраздновали в Петербурге. Праздничные мероприятия были организованы во всех районах города.

Центральной площадкой стала территория Петропавловской крепости – у Нарышкина бастиона. Для жителей и гостей города была организована интересная программа - различные мастер-классы, выступления молодежных коллективов и полевая кухня.

Не обошлось и без звездных гостей. Мероприятие посетили известные музыканты DJ Feel и Цветкоff, а гвоздем программы стал известный рэпер Скруджи из музыкального лейбла Black Star. Артист выступил с получасовой программой и после раздал автографы фанатам. Он отметил, что в Петербурге очень много его почитателей и он рад возвращаться сюда снова и снова.

"Питер, мы вас любим! Будем приезжать все чаще и чаще! Поздравляю Вас с праздником! До встречи Питер!", - сказал артист лэйбла Black Star.