В Петербурге трасса "Скандинавия" собрала пробку в 9 километров

В Петербурге образовалась огромная пробка из-за ремонтных работ. Километраж пробки составляет 9 км.

В Санкт-Петербурге в обе стороны парализована трасса А-181 "Скандинавия" из-за дорожного ремонта. По словам автомолистов, которые застрряли на дороге, участок обездвижен с развязки КАДа до посёлка Огоньки.

Согласно данным программы "Яндекс-пробки", 23 марта в 13.30 километраж пробки на "Скандинавии" в направлении от Санкт-Петербурга в сторону Выборга составляет около 9 километров. В обратную сторону на участке Огоньки-развязка с КАД пробка протянулась примерно в 8,5 километров.

Пользователи сети сообщают и предупреждают водителей, что на указанном выше участке без движения стоят уже 10-15 минут. В связи с этим автомобилистам предлагают выбрать объездной путь.

Фото: Интересные события в Выборге, Вконтакте