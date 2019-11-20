Десятки пожарных приехали на ложный вызов в Военно-морскую академию

В дежурную часть позвонили очевидцы.

Поздним вечером 22 марта к Военно-морской академии им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова, которая находится на Васильевском острове, съехались десятки сотрудников МЧС. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В дежурную часть позвонили очевидцы, которые сообщили о возможном возгорании в здании на набережной Лейтенанта Шмидта. После проверки данной информации, спасатели установили, что вызов был ложным.

Накануне в Московском районе горело неэксплуатируемое здание.

Фото: Piter.TV