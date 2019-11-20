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Десятки пожарных приехали на ложный вызов в Военно-морскую академию
Сегодня, 8:46
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nastya960

Десятки пожарных приехали на ложный вызов в Военно-морскую академию

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В дежурную часть позвонили очевидцы.

Поздним вечером 22 марта к Военно-морской академии им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова, которая находится на Васильевском острове, съехались десятки сотрудников МЧС. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В дежурную часть позвонили очевидцы, которые сообщили о возможном возгорании в здании на набережной Лейтенанта Шмидта. После проверки данной информации, спасатели установили, что вызов был ложным.

Накануне в Московском районе горело неэксплуатируемое здание. 

Фото: Piter.TV

Теги: военно-морская академия, ложный вызов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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