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"Северный поток" остановлен на техобслуживание
Сегодня, 9:45
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matveyvn

"Северный поток" остановлен на техобслуживание

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График технического обслуживания согласован.

Две нитки газопровода Северный поток" остановлены на техобслуживание.

Срок остановки - 12 дней. Газопровод начнёт функционировать после 26 июля.

График технического обслуживания согласован и скоординирован с партнёрами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Ранее минобороны ФРГ оценило критику "Северного потока -2". Об этом сообщила лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Крамп-Карренбауэр, "Северный поток -2" вызывает претензии у Европы из-за "повышения зависимости" от российского газа. Также сказываются "легитимные интересы" в области безопасности Польши, Украины и некоторых других государств при реализации проекта. Европа опасается, что средства, полученные Россией за счет газопровода, будут направлены на развитие обороны страны.

Теги: газопровод, северный поток, техобслуживание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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