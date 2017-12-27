"СПб ПТП "Медтехника" закупает 10 швейцарских аппаратов ИВЛ

Они обойдутся в 36 миллионов рублей.

АО "СПб ПТП "Медтехника" закупает 10 передвижных аппаратов ИВЛ Hamilton (Швейцария), следует из закупки, размещенной этой компанией.

На медицинскую аппаратуру, востребованную в условиях эпидемии коронавируса, выделяется 36 миллионов рублей.

Речь идет о закупке у единственного поставщика.

В апреле "Медтехника" уже размещала закупки, в рамках которых шла речь о приобретении в совокупности 224 аппаратов ИВЛ – в основном также импортных.

Это предприятие - одно из ведущих поставщиков медицинской техники в Санкт-Петербурге. Компания сотрудничает с действующими учреждениями здравоохранения, участвует в оснащении новых объектов.

Как сообщало ранее Piter.tv, США передали аппараты ИВЛ столичному центру имени Пирогова.

Фото: hamilton-medical-service.ru