Боеголовка поступит на вооружение РФ не раньше 2023 года.

Государственная корпорация "Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал исполнительный глава концерна "Техмаш", входящего в его состав. Александр Кочкин напомнил, что авиационное неусправляемое оружие может быть поставлено на вооружение в армию после 2023 года.

Специалист уточнил, что такой срок определяется временными параметрами формирования планов оборонного ведомства по закупкам и технологическим циклом производства ракет. В настоящий момент документация на оружие проходит согласование с руководством.

Напомним, что над созданием "Бронебойщика" работали представители НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). Ракета имеет калибр 80 мм. Боеголовка пробивает собой преграды, но при этом не разрушается и продолжает полет. Такое вооружение необходимо армии для использования ударными и транспортно-штурмовыми вертолетами, штурмовиками Су-25.

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Фото: Минобороны России