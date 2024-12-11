"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100

После завершения наземных отработок начнутся летные испытания силовых установок в составе самолета.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) передала первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

В опубликованном сообщении отмечается, что после завершения наземных отработок начнутся летные испытания силовых установок в составе самолета. Двигатели ПД-8 разрабатывались с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. Характеристики новинки могут позволить использовать его на самолете-амфибии Бе-200.

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Видео: Telegram / Ростех