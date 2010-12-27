Около 300 тысяч пассажиров перевезла "Россия" из Петербурга в Сочи

С начала 2017 года из Петербурга в Сочи улетело 300 тысяч пассажиров на самолетах дочерней компании "Аэрофлота" "России".

За восемь прошедших месяцев 2017 года резко увеличилось число перелетов из Петербурга в Сочи. Компания «Россия» с начала года осуществила почти две тысячи рейсов в курортный город. Это на 47% больше по сравнению с прошлым годом.

Всего с начала года из "Пулково" в Сочи улетело около 300 тысяч людей. Это в 1,73 раза больше прошлогодних показателей. В авиакомпании считают, что рост пассажиропотока связан с увеличением числа рейсов из Петербурга, а также с использованием широкофюзеляжного флота. Это покрыло спрос на билеты в южном направлении. Кроме того появилась помощь региональным властям, которая позволила отправиться на отдых льготным категориям граждан.

Компании удалось стать самым крупным авиаперевозчиком в аэропорту Сочи за счет роста пассажиропотока во "Внуково" (на 41%) и "Пулково".