На "России-1" вырезала слово "протесты" из песни Би-2

В своем YouTube-канале коллектив оценил решение редакторов.

Телеканал "Россия 1" в прямом эфире заглушил слово "протесты" из песни группы "Куртки Кобейна". Запись выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.

На кадрах участник группы "Би-2" Шура, вместе с Леонидом Агутиным и певицей Манижей выступила на премии "Виктория". Для своего перфоманса они выбрали трек "Люди на эскалаторах", в котором есть строчки "если чуть светлей проспекты / и нежней протесты". Во время исполнения последнего слова в зале сработала глушилка, из-за чего зрители услышали обрывки фразы.

В комментариях к записи "Би-2" отметили, что не имеют к этому никакого отношения.

Угадайте, какое слово вырезали на 01:25. И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы

Видео: YouTube / Би-2