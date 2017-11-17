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На "России-1" вырезала слово "протесты" из песни Би-2

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В своем YouTube-канале коллектив оценил решение редакторов.

Телеканал "Россия 1" в прямом эфире заглушил слово "протесты" из песни группы "Куртки Кобейна". Запись выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. 

На кадрах участник группы "Би-2" Шура, вместе с Леонидом Агутиным и певицей Манижей выступила на премии "Виктория". Для своего перфоманса они выбрали трек "Люди на эскалаторах", в котором есть строчки "если чуть светлей проспекты / и нежней протесты". Во время исполнения последнего слова в зале сработала глушилка, из-за чего зрители услышали обрывки фразы. 

В комментариях к записи "Би-2" отметили, что не имеют к этому никакого отношения. 

Угадайте, какое слово вырезали на 01:25. И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы 

Видео: YouTube /  Би-2

Теги: би2, россия 1
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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