"Росконгресс" опубликовал программу Петербургского экономического форума

В марте свое участие подтвердили 69 стран.

Стала известна программа Международного Петербургского экономического форума, который пройдет с 15 по 18 июня. Она опубликована на сайте Росконгресса.

Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы — это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Антон Кобяков, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ.

На форум приедут представители бизнеса из Беларуси, Ирана, Индии, Египта, Китая, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.

Будут проведены завтраки для представителей фармацевтических компаний. Свой завтрак организует Сбер. Также будет IT-завтрак.

Деловые сессии будут транслироваться онлайн.

Фото: Piter.tv