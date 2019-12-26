Она сменила на должности Екатерину Мцитуридзе.

"Роскино" возглавила Евгения Маркова. Об этом чиновница сама рассказала в интервью "ТАССу". Ранее кандидатуру специалиста выдвинул совет директоров, а Минкульт ее поддержал. В результате решение приняли в Федеральном агентстве по управлению госимуществом.

Вчера вечером вышло распоряжение о моем назначении, все официально, будем работать прокомментировала новая руководительница

Задачей Марковой станет создать профессиональную национальную систему поддержки продаж. Она будет продвигать российский кинопродукт на зарубежных рынках. Россия должна стать надежным партнером и выстроить долгосрочные взаимоотношения с игроками международного рынка.

Ранее кинокомпанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Маркова ранее занимала пост директора по связям в "Экспоконтенте".

Piter.tv писал о том, что российскую кинокартину "Спасти Ленинград" покажут в США.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/