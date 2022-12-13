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"РИА Новости": российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем

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Во время боя они выезжают на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника.

Российский военный ЗВО рассказал, как танкисты подавляют противника огнем. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Танкисты используют 125-мм орудия отечетственных машин, с помощью которых поражают опорные пункты украинских войск. Во время боя они выезжают на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По словам танкиста, у них с десантниками и пехотой сложились хорошие взаимодействие и взаимопонимание.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских сил в Угледаре.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы росии, подавление, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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