"РИА Новости": российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем

Во время боя они выезжают на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника.

Российский военный ЗВО рассказал, как танкисты подавляют противника огнем. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Танкисты используют 125-мм орудия отечетственных машин, с помощью которых поражают опорные пункты украинских войск. Во время боя они выезжают на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По словам танкиста, у них с десантниками и пехотой сложились хорошие взаимодействие и взаимопонимание.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских сил в Угледаре.

Видео: Telegram / РИА Новости