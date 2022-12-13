"РИА Новости": российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР

Благодаря успешным действиям десантников войска противника отступили.

Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР. Об этом сообщает "РИА Новости", чей корреспондент наблюдал за боевой работой Вооруженных сил России.

По словам командира подразделения с позывным "Козырь", в лесополосе было обнаружено до пяти человек противника, в результате чего было принято решение отработать с автоматическим гранатометом. Благодаря успешным действиям десантников войска противника отступили.

Также командир подразделения отметил, что открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз. Он подчеркнул, что войска противника передвигаются малыми группами от двух до десяти человек.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Telegram / РИА Новости