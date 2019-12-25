Глава центра Алмазова усомнился в эффективности лечения коронавируса плазмой

Чтобы доказать эффективность этого методы, необходимы исследования.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто считает, что не стоит возлагать больших надежд на лечение коронавируса плазмой переболевших. Такое заявление он сделал на пресс-конференции ТАСС.

Глава центра имени Алмазова Шляхто отметил, что на данный момент только идет исследование данной технологии. Чтобы говорить об эффективности лечения плазмой, нужно составить протоколы и технологию лечения.

Поэтому забор плазмы и переливание крови будет проводить в рамках исследований. Для этого нужно согласие донора и болеющего пациента.

В Петербурге создадут базу доноров крови, которые переболели COVID-19.

Фото: Piter.TV