Продолжение фильма "Про любовь" раскрыло формулу сохранения чувств

Продолжение философской комедии "Про любовь" собрало всех звезд.

С 1 сентября в российский прокат выходит продолжение нашумевшего фильма "Про любовь". Несколько лет назад картина Анны Меликян была позитивно отмечена зрителями и получила множество наград на кинофестивалях, таких как "Золотой орел", "Кинотавр" и "Ника".

На этот раз Меликян позиционируется как продюсер, а фильм как её проект. Традиционные же новеллы, входящие в картину, снимали известные российские режиссеры.

Это помогло сделать фильм более многогранным и помочь зрителю взглянуть на ситуации с разных точек зрения.

Сюжет продолжения во многом напоминает первую картину. Зрители собираются в зале, слушают лектора, главным вопросом которого является, что такое любовь, параллельно идет живой диалог и отвлечение на мини фильмы разных авторов. Новеллы пересекаются между собой и показывают разные, порой забавные и комичные ситуации, в которые попадают люди, пытающиеся реанимировать отношения или найти свое счастье.

На этот раз в роли лектора выступает не женщина, которую сыграла в первой части фильма Рената Литвинова, а мужчина - известный американский актер Джон Малкович.

Герой Малковича задается вопросом почему большинство браков рушится и как спасти чувства, которые уходят.

На примере пяти разных новелл зритель получает практические советы, которые помогут ему избежать сложностей в отношениях или решить их. Картина не претендует на правильность и безгрешность мысли, а скорее дает свои ответы на интересующие многих вопросы.

Динамичные, обыгранные с юмором истории, помогают зрителям окунуться с головой в мир фильма и весело, смеясь, не скучно, мысленно порассуждать на вечные темы.

Режиссеры мини-картин как бы говорят зрителю, что жизнь сложная штука и зачастую люди не замечают, либо не всегда осознают ценности родных и близких, находящихся рядом.

Настоящие глубокие чувства не могут остыть, а проходит лишь страсть, которую можно вернуть, если наладить взаимопонимание со своим родным человеком.

Не зря авторы картины считают, что между людьми, живущими вместе проходит незримая связь, которая помогает им понимать друг друга.

Любящие люди связаны друг с другом и эта связь нарушается если чувства становятся эгоистичными, направленными в угоду своим желаниям, а не счастью близкого человека.

Зачастую, по настоящему любящий человек может отпустить того, кто ему не безразличен, чтобы пожертвовать своим счастьем, ради благополучия другого.

По мнению авторов настоящее чувство то, которое помогает людям думать не только о себе, но и о близких. Многие просто не осознают ценность того кто рядом, гонясь за призрачными идеалами.

Настоящая любовь не проходит, а потерять её можно только когда мужчины и женщины перестают понимать друг друга и бороться за счастье.

Как и в первом фильме, в продолжении картины собрался звездный актерский состав. Главные роли в разных новеллах(мини фильмах), исполнили такие известные актеры как Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Из пяти новелл особенно стоит отметить историю снятую известным российским режиссером Павлом Руминовым("Я буду рядом", "Статус Свободен"). В ней автор показывает как важна не только любовь между мужчиной и женщиной, но и родительское чувство.

Несмотря на кажущуюся банальность посыла, зритель на примере его истории видит, что чрезмерная забота из благих побуждений, зачастую приводит к рождению комплексов в ребенке, которые проявляются во взрослом возрасте и могут помешать в общении с противоположным полом.

Героиня этой новеллы успешно решила проблему, которая стояла перед ней. А моралью мини-картины стала мысль, что залог счастья детей во многом строится из счастья и понимания их родителей.

Истории из "Про любовь. Только для взрослых " очень многогранны и неоднозначны.

Они часто имеют открытый финал, дают зрителю самому поразмыслить над дальнейшей судьбой героев и посмотреть на ситуации с разных точек зрения.

Все это действо происходит в летней Москве под живую музыку известных исполнителей, снявшихся в фильме (Би-2, Моя Мишель, A'Studio и др).

Картина "Про любовь. Только для взрослых" рассчитана на самую широкую аудиторию людей, которая любит поразмыслить над вечными вопросами, но сделать это не в скучной обстановке, а с юмором, на примере забавно обыгранных ситуаций. Прийти к концу фильма к неожиданным выводам, которые зачастую лежат на поверхности, но не используются на практике.

Фильм поставлен во многом как веселый смешной курс по осмыслению себя с примерами, которые рассмешат зрителя. А юмор помогает понять то, что человек не может серьезно осознать или принять.

Это кино подойдет и тем, кто хочет взглянуть на себя со стороны. Ведь часто мы не видим простых, но в тоже время актуальных истин, которые лежат на поверхности.

Михаил Половинчук, Алена Вишневская