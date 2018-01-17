"Погребальная песнь" вернется на большую сцену Петербурга

В основу постановки легла новелла "Час пробил!" Андрея Логинова, который вдохновлялся историей создания "Погребальной песни".

В рамках празднования 100-летия большого концертного зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича 24 ноября пройдёт мировая премьера литературно-музыкального спектакля "Час пробил! История создания одного произведения". Зрителям пообещали раскрыть тайну и необыкновенную историю загадочного музыкального произведения Игоря Стравинского "Погребальная песня". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Основой театральной постановки послужила новелла писателя Андрея Логинова "Час пробил!", вдохновившегося историей создания "Погребальной песни" Игоря Стравинского, которую он посвятил своему учителю Николаю Римскому-Корсакову.

По словам Логинова, тогда Стравинский был молод и малоизвестен, его произведения не хотели исполнять. Однако "Погребальная песнь", наполненная эмоциями и болью утраты учителя, прозвучала на сцене всего раз. Рукопись утратили и сто лет считали утерянной, а затем нашли ее в архиве библиотеки Санкт-Петербургской консерватории. Музыкальная среда была потрясена открытием. Произведение прозвучало один раз в Мариинском театре и один раз в Москве. Всего на территории России эта песня прозвучала три раза. Затем уже пошла мировая премьера. Именно "Погребальная песнь" Стравинского станет апогеем действия постановки.

Спектакль также отправится в тур по Европе и Китаю.

Фото: А. Savin / Википедия